IND vs AUS: Suryakumar Yadav के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, लगातार 3 बार गोल्डेन डक पर आउट होने वाले पहले भारतीय

India vs Australia: सूर्यकुमार यादव इस सीरीज के पहले दो मुकाबलों में मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हुए तो तीसरे वनडे एस्टन एगर का शिकार हुए.

ind vs aus 3rd odi suryakumar yadav becomes first Indian to register three consecutive golden ducks in odi