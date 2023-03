IND vs AUS: रोहित ने इन बल्लेबाजों पर फोड़ा चेन्नई वनडे में हार का ठीकरा, बताया कैसे हुई सबसे बड़ी चूक

India vs Australia: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय टीम को रोमांचक मुकाबले में 21 रन से हार का सामना करना पड़ा और सीरीज में गंवानी पड़ी.

ind vs aus 3rd odi highlights rohit sharma on suryakumar yadav and kl rahul india vs australia chennai