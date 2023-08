IND vs AUS: Khwaja मेरे Khwaja ये क्या कर डाला? जडेजा की गेंद पर ऐसे हुए आउट कि छिपाना पड़ा मुंह

डीएनए हिंदी: दिल्ली में शुक्रवार से शुरू हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच दूसरे टेस्ट (IND vs AUS 2nd Test) मैच में टीम इंडिया ने पहले ही दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही ऑस्ट्रेलिया ने 54 ओवर में 190 रन बना लिए हैं और उनके चार बल्लेबाज आने बाकी हैं. भारत को पहले सफलता मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने दिलाई. उसके बाद अश्विन (R Ashwin) ने दो और जडेजा ने एक विकेट हासिल किया. रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का यह टेस्ट करियर का 250वां विकेट है. जडेजा ने इस मैच में उस्मान ख्वाजा को आउट कर अपना पहला विकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट के आंकड़े को छूआ.

Milestone 🚨 - @imjadeja becomes the fastest Indian and second fastest in world cricket to 250 Test wickets and 2500 Test runs 🫡🫡#INDvAUS pic.twitter.com/FjpuOuFbOK