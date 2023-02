Marnus और फिर Smith, अश्विन की वो 2 जादुई गेंद जो कर गई खेल, देखें जोरदार वीडियो

Border Gavaskar Trophy 2023: ऑस्ट्रेलिया ने 100 के भीतर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए थे जिसमें से दो विकेट अश्विन ने एक ही ओवर में झटके थे.

