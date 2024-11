भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा. इस डे-नाइट टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक करारा झटका लगा है. पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने पर्थ टेस्ट जीतकर 1-0 से बढ़त बनाई हुई है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज जोश हेजलवुड चोट के कारण एडिलेड टेस्ट से बाहर हो गए हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में इसका खुलासा किया है.

पहली बार होगा ऐसा

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के लेफ्ट पैर में चोट लगी है. इसी वजह से जोश 6 दिसंबर से होने जा रहे डे-नाइट टेस्ट में नहीं खेले हैं. हालांकि ऐसा पहली बार होगा, जब हेजलवुड अपने घर पर भारत के खिलाफ कोई टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं. हालांकि हेजलवुड के न होने से ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी अटैक कुछ कमजोर दिखने वाला है, जिसका पूरा फायजा भारतीय टीम को हो सकता है.

JUST IN: Josh Hazlewood has been ruled out of the day-night Test against India in Adelaide with a side injury ❌



Sean Abbott and Brendan Doggett have been added to Australia's squad #AUSvIND pic.twitter.com/NqfioszUIw