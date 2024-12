भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है. इस मैच के दूसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑसट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी. हालांकि दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद हेड ने इसपर बातचीत की थी और बताया था मैंने सिराज को सिर्फ कहा कि वो अच्छी गेंद कर रहा है. लेकिन उसने जो किया वो सही नहीं किया. हालांकि अब सिराज ने इसपर अपनी चुप्पी तोड़ी है. सिराज ने हरभजन सिंह के साथ बातचीत करते हुए पूरा राज खोला है.

स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया के एक्स पर एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भज्जी और सिराज हेड के साथ तीखी बहस को लेकर बात कर रहे हैं. भज्जी सिराज से पूछत हैं कि आपका जो हेड के साथ हुआ उसपर क्या कहेंगे. इसपर सिराज ने कहा, "मुझे उसके खिलाफ गेंदबाजी करने में मजा आ रहा था और एक अच्छी बैटल चल रहा था. उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अगर कोई आपको अच्छी गेंद पर छक्का मारता है, तो आपको गुस्सा आता है. उसके बाद मैंने उन्हें बोल्ड करने के बात सिलेब्रेशन किया."

