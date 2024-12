ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने एडिलेड पिंक बॉल टेस्ट में दमदार शतकीय पारी खेली है. दूसरे मैच की पहल पारी में हेड ने शतक लगाया है. हालांकि इससे पहले वो रन नहीं बना सके थे. लेकिन अब वो अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं और दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. हेड अक्सर भारत के खिलाफ रन बनाते हैं. हेड के शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 100 के करीब बढ़त बना ली है.

हेड की ताबड़तोड़ बल्लेबाज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डे-नाइट टेस्ट में ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ बैटिंग की है और दमदार शतक लगाया है. हेड ने एडिलेड में 111 गेंदों में 3 छक्के और 10 चौकों की मदद से 100 रन पूरे किए. ट्रेविस हेड ने पिछले कुछ सालों में हमेशा टीम इंडिया का बेड़ा गर्क किया है. वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से लेकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक हेड हमेशा भारत की नाक में दम करते हुए आ रहे हैं.

Travis Head dedicating his hundred to his new born baby. ❤️



- His wife and new born watching him from the stands. 🥹pic.twitter.com/i4HT0PMfqp