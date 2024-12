भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन का खेल पूरा हो गया और पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम का मुकाबले पर शिकंजा है. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रनों पर ऑलआउट हो गई. उसके बाद तीसरा सेशन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खेला और टीम ने खेल के अंत तक सिर्फ 1 विकेट गंवाया. लेकिन इस दौरान एक बड़ा हादसा भी हुआ है. दरअसल, लाइव मैच में एडिलेड ओवल मैदान की दो बार बिजली काट दी गई है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का काफी मजाक उड़ रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियो भी खूब वायरल हो रही है.

दो बार कटी गई मैदान की बिजली

एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में यानी ऑस्ट्रेलियाई पारी के 18वें ओवर में एक घटना घटी. इस दौरान हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे और फिर दूसरे गेंद से पहले ही मैदान में अंधेरा छा गया. हालांकि गनीमत ये रही कि कुछ देर में ही लाइट वापस आ गई. हालांकि उसी ओवर में दो गेंदों के बाद एक बार फिर मैदान की बिजली चली गई. उसके बाद सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया काफी मजाक उड़ाया जा रहा है.

The lights went out twice in quick succession at Adelaide Oval, but play has resumed. #AUSvIND pic.twitter.com/u6Jtd39Utc