India vs Australia 2nd ODI: एडिलेड में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11

एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच शुरू हो गया है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. भारतीय टीम ने दूसरे वनडे के लिए भी कोई बदलाव नहीं किया है. टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह शामिल हैं.

विराट कोहली के लिए यह मैच और भी खास रहेगा

विराट कोहली के लिए यह मैच और भी खास रहेगा, क्योंकि इस मैच में वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन का माइलस्टोन पूरा कर सकते हैं. उनके लिए यह आंकड़ा करियर का एक अहम पड़ाव साबित होगा।भारतीय दर्शक और क्रिकेट प्रेमी कोहली के इस माइलस्टोन के लिए खास उम्मीद लगाए हुए हैं. मैच के दौरान टीम की बल्लेबाजी और कप्तान कोहली की फार्म पर सबकी निगाहें रहेंगी. ऑस्ट्रेलिया की मजबूत गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन के बीच यह मुकाबला रोमांचक रहने की पूरी संभावना है.

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11

मिचेल मार्श (कैप्टन), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेंसॉ, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम जांपा, जोश हेजलवुड

