भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है. पर्थ टेस्ट के पहले दिन के पहले सेशन में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस हो गया है. टीम ने महज 47 रनों के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिया है. ओपनर यशस्वी जायसवाल से लेकर विराट कोहली तक सभी बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं. वहीं केएल राहुल का विकेट विवादित रहा है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है. पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम ने कमेंट्री करते हुए कहा कि राहुल के विकेट पर संदेह है.

विवादित रहा राहुल का विकेट?

आपको बता दें कि पर्थ टेस्ट के पहले सेशन के दौरान 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल का विकेट गिरा और टीम इंडिया ने 47 रनों के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया था. हालांकि मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी पर राहुल की कीपर कैच आउट हुए हैं. पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपील की और फिर फील्ड अंपायर ने राहुल की नॉटआउट दिया था. लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने रिव्यू लेने का फैसला लिया. हालांकि थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया. वहीं अब लोगों का कहना है कि राहुल के साथ बईमानी हुई है और गेंद बैट पर नहीं लगी है, जबकि बैट पैड पर लगा है.

KL Rahul is out and it's a controversy! What a big moment in the match, he's dismissed on 26 runs 🇮🇳💔💔#AUSvIND #tapmad #DontStopStreaming #CatchEveryMatch pic.twitter.com/orAKPTabvY