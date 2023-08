'इतना फुटमार्क्स देखकर उधर ही उनकी' Ravindra Jadeja का खेल देख फैंस को याद आया ये वीडियो

डीएनए हिंदी: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy 2023) की शुरुआत गुरुवार को हुई और पहले दिन (IND vs AUS 1st Test Day 1) ही क्रिकेट जगत में काफी बवाल देखने को मिली. मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) द्वारा रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को दी गई दवा को मुद्दा बनाते हुए पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भारतीय ऑलराउंडर पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया उसके बाद इसमें इंग्लिश क्रिकेटर भी कूदे और उन्होंने भी जडेजा पर निशाना साधा. अपनी गेंद की धार से ऑस्ट्रेलिया को 177 के स्कोर पर समेटने वाले जडेजा ने बल्ले से भी कंगारुओं को करारा जवाब दिया है. जिसके बाद फैंस को उनकी एक वीडियो याद आ गई जिसमें वह कुछ बोलते बोलते रुक जाते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे पत्रकार समझ जाते हैं कि वह क्या कहना चाहते हैं और हंसने लगते हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचे दौरान की यह वीडिया है जिसमें दिन का खेल खत्म होने के बाद जडेजा पत्रकारों से बात करते हैं. उस दौरान वह बताते हैं कि कैसे पिच पर फुटमार्क्स देखकर उनकी उधर ही... इसके बाद जडेजा आगे नहीं बोलते हैं और हंसने लगते हैं. बाद में वह बताते हैं कि मतलब फुटमार्क्स देखकर वो उधर ही घबरा जाएंगे. हालांकि जडेजा इससे पहले कुछ और ही कहने वाले थे लेकिन वह समय रहते खुद को रोक लेतें हैं लेकिन कॉन्फ्रेंस में बैठे पत्रकार बात को समझ जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं.

Jadeja on what happens when visiting batsmen see turning tracks #INDvsAUS #Test #IndVsAus2023 @imjadeja pic.twitter.com/BnzCKqipkv