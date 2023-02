IND vs AUS: पोंटिंग, ब्रेट ली और क्लार्क के रहते टीम इंडिया ने नागपुर में चटाई थी ऑस्ट्रेलिया को धूल, जानें मैदान का इतिहास

ind vs aus 1st test pitch report nagpur vidarbha cricket association stadium pitch analysis india vs australia

डीएनए हिंदी: ऑस्ट्रेलियाई टीम (Australia Cricket Team) सिर्फ एक बार भारत में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) को जीत सकी है. जबकि भारत में 8 बार इस सीरीज का आयोजन हुआ है. ऑस्ट्रेलिया ने साल 2004-05 में भारतीय टीम (Indian Cricket Team) को हराकर सीरीज (IND vs AUS Test Series) अपने नाम की थी. उसके बाद से अब तक ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत में सफलता नहीं मिली है. 19 साल के बाद सीरीज जीतने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया टीम एक बार फिर भारतीय दौरे (Australia Tour of India) पर आई है और पहला मुकाबला (IND vs AUS 1st Test) उसी मैदान पर खेला जाएग जहां उन्हें 14 साल पहले हार झेलनी पड़ी थी.

फाइनल मुकाबले में अजीबोगरीब घटना, Max Bryant की बैटिंग देख कैमरा छोड़ भागा कैमरामैन

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां अभी तक 8 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें भारत को सिर्फ एक में हार मिली है और तीन मैच ड्रॉ रहे हैं. भारत ने यहां 4 मैच जीते हैं. 2008-09 में जब ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पर आई थी तो उस मैच में भी भारत ने कंगारुओं को मात दी थी. उस समय टीम में रिकी पोंटिंग, मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क, ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे. बावजूद कांगारुओं को 172 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी.

दूसरी पारी में बनते हैं सबसे ज्यादा रन

नागपुर की पिच पर पहली और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान होता है. तीसरे दिन से पिच स्पिनर्स के लिए मददगार होती जाती है. चौथी पारी का यहां औसत स्कोर 209 रन का है. पहला पारी में यहां तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है और अगर गति के साथ स्विंग हो तो यहां वह कहर ढाह सकता है. दूसरी पारी में यहां सबसे ज्यादा रन बनते हैं. हालांकि टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले बल्लेबाजी करने पसंद करती हैं. 2008 में यह मैदान बनकर तैयार हुआ था और यहां कई ऐतिहासिक मैच खेले गए हैं.

पहले दो टेस्ट के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, केएस भरत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जयदेव उनादकट और सूर्यकुमार यादव.

टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

पैट कमिंस (कप्तान), एश्टन एगर, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी, कैमरुन ग्रीन, पीटर हैंड्सकॉम्ब, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, लांस मॉरिस, टॉड मर्फी, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेपसन और डेविड वॉर्नर.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.