IND vs AUS Match Ticket: सिर्फ 300 रुपए में देखें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट, जानें कैसे बुक करें टिकट

How To Book Online IND vs AUS 1st Match Ticket: मैच की सबसे सस्ती टिकट 300 की है जबकि सबसे महंगी टिकट 3000 रूपए में मिल रही है.

ind vs aus 1st test nagpur ticket price and how to book online india vs australia border gavaskar trophy