भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन का खेल 23 नवंबर को खेला गया. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क बल्लेबाज कर रहे थे. वहीं डेब्यूटेंट युवा स्टार हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे और दोनों के बीच मजाकिया अंदाज में कहा-सुनी हुई. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें स्टार्क राणा की फिरकी ले रहे हैं. लेकिन स्टार्क को ये फिरकी भारी पड़ गई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

स्टार्क को राणा से फिरकी लेना पड़ा भारी

पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन के पहले सेशन के दौरान हर्षित राणा मिचेल स्टार्क को गेंदबाजी कर रहे थे. इस दौरान स्टार्क एक गेंद पर बीट हो जाते है, जिसके बाद वो राणा से कहते हैं कि हर्षित, मैं तुमसे काफी तेज गेंद फेंकता हूं. उसके बाद राणा भी मुस्कराने लगते हैं. बता दें कि हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक साथ खेल चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं.

हालांकि स्टार्क ने राणा की फिरकी तो ले ली. लेकिन उनको ये फिरकी काफी भारी पड़ी है और इसकी कीमत उन्हें अपने विकेट से चुकानी पड़ी. वहीं खेल के दौरान राणा स्टार्क को लगातार बाउंसर फेंकते हैं और एक गेंद उनकी स्टार्क के हेलमेट पर जा लगती है. उसके बाद हर्षित राणा ही स्टार्क को आउट भी कर देते हैं. वहीं राणा ने अपनी गेंद से स्टार्क की फिरकी का बदला लिया है.

The way Harshit Rana quickly went to Starc to assure whether he was fine after a lethal bouncer or not



Full of aggression but kindness as well, Well done Harshit#INDvsAUS pic.twitter.com/KctSPiHnhG