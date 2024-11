बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारत ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराकर इतिहास रच दिया. भारतीय टीम ने कंगारुओं के सामने 534 रन का विशाल लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 238 रन ही बना सकी. हालांकि पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट हराने वाली टीम इंडिया पहली टीम बन गई है. पर्थ टेस्ट जीतने के बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली को लेकर हैरान करने देने वाला बयान दिया है. उन्होंने बताया है कि उन्हें टीम की नहीं बल्कि देश को उनकी जरूरत है. आए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है.

टीम को विराट की जरूरत- बुमराह

इस शानदार जीत के बाद जब जसप्रीत बुमराह से विराट कोहली के योगदान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया. बुमराह ने कहा, 'विराट कोहली को हमारी जरूरत नहीं है. मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आगे कहा कि 'हमें उनकी जरूरत है.' बुमराह का इशारा था कि टीम को विराट कोहली जैसे दिग्गज की जरूरत है, क्योंकि वो बड़े मौके पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और कई बार उन्होंने टीम के हारी हुई बाजी जिताई है.

