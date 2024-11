भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपना दबदबा बना लिया है और जीत से बेहद करीब आ गई है. चौथे दिन के खेल के दूसरे सेशन तक टीम इंडिया जीत के बेहद करीब आ गई है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट गंवा दिए हैं और सिर्फ जीत के लिए 307 रनों की दरकार है. पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया ने पहली पारी के बाद दमदार वापसी की है और मुकाबले पर अपनी पकड़ बना ली है.

दूसरे सेशन में गिरे 3 विकेट

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरे सेशन के दौरान कुल 3 विकेट गंवाए. सबसे पहले ट्रेविस हेड 89 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौटे. उसके बाद मिचेल मार्श 47 रन बनाकर आउट हो गए. हालांक दूसरे सेशन का आखिरी विकेट मिचेल स्टार्क के रूप में गिरा. हालांकि टीम इंडिया ने इस मैच में एक एक तरफा पकड़ बनाई हुई है और जीत के लिए महज 2 विकेट से दूर है.

Tea on Day 4 of the 1st Test.



Three wickets fall in the afternoon session as #TeamIndia are now two wickets away from victory.



