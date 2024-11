भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है, जिसपर टीम इंडिया का पूरी तरह से कब्जा है. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. हालांकि इस टारगेट का पीछा करने उतरी कंगारूओ की टीम तीसरे दिन ही 3 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद खेल के चौथे दिन पहले सेशन के दौरान टीम ने 2 विकेट और गंवा दिए. हालांकि ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के बीच अच्छी साझेदारी हुई. फिर भी टीम से जीत कोसों दूर है.

पहले सेशन में गंवाए दो विकेट

ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन के पहले सेशन में उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ का विकेट गंवाया था. उसक बाद मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने 82 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, जिसे जसप्रीत बुमराह ने हेड को 89 रनों पर आउट करके तोड़ दिया. हालांकि बुमराह ने हेड को दूसरे सेशन में आउट किया है. वहीं दूसरे सेशन के खेल के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर चुके हैं. टीम इंडिया को जीत के लिए अब सिर्फ 3 विकेट की दरकार है.

जसप्रीत बुमराह ने पहले सेशन तक कुल 3 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. उन्होंने नाथन मैकस्वीनी, मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड को अपना शिकार बनाया है. इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने भी तीन विकेट चटकाए हैं. उन्होंने पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेजा है.

