टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने पर्थ टेस्ट में दमदार शतकीय पारी खेली है. इस शतक के साथ विराट ने अपने टेस्ट शतक के सूखे को भी खत्म कर लिया है. वहीं विराट ने टेस्ट करियर का अपना 30वां शतक भी लगा दिया. पर्थ में यशस्वी जायसवाल के बाद शतक लगाने वाले विराट दूसरे बल्लेबाज है. इससे पहले जायसवाल ने 161 रनों की पारी खेली है. वहीं विराट ने अपने इस शतक के साथ कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और इतिहास भी रच दिया है.

कोहली का 'विराट' शतक

विराट कोहली ने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में दमदार शतक जड़ दिया है और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. विराट कोहली ने 143 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए हैं. हालांकि कप्तान जसप्रीत बुमराह ने विराट के शतक के साथ ही पारी को घोषित कर दी. टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 487 रन बनाए हैं. हालांकि पहली पारी के बाद 46 रनों की बढ़त टीम के पास पहले ही थी. ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रनों का टारगेट है.

#ViratKohli and Australia: The most thrilling love-hate relationship in the cricketing world



Form is temporary, legend is permanent. #INDvAUS



pic.twitter.com/JVTxLwqRHh