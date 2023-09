IND vs AUS: ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, ट्रेविस हेड ने कर दी ये गलती और उड़ गया लेग स्टंप, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच खेले जा रहे पहले वनडे (IND vs AUS 1st ODI) में कंगारू टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अनुपस्थिति में हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) टीम की कमान संभाल रहे हैं. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला वनडे मुकाबला एलेक्स कैरी और डेविड वार्नर नहीं खेल रहे हैं. दोनों की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) और ट्रैविस हेड (Travis Head) ने पारी की शुरुआत की. मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) ने पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए और सिर्फ सिंगल के साथ कंगारू टीम अपना खाता खोल सकी.

दूसरे ओवर ही मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आए. आपको बता दें कि भारतीय टीम में आज चार तेज गेंदबाज और दो स्पिनर्स खेल रहे हैं. शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पंड्या अन्य तेज गेंदबाज हैं तो कुलदीप यादव औ रवींद्र जडेजा स्पिन से बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे. सिराज ने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद स्टंप लाइन पर डाली, जिसपर हेड कोई रन नहीं बना सके. दूसरी गेंद पर हेड ने खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद तेजी से विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई. तीसरी गेंद सिराज ने शॉर्ट लेंथ की डाली, जिसपर हेड ने चौका जड़ दिया. 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं बना और छठी गेंद पर सिराज ने उन्हें बोल्ड कर दिया.

WICKET!

Travis Head hears the death rattle, as @mdsirajofficial gets yet another Powerplay wicket!



Tune-in to the 1st Mastercard #INDvAUS ODI