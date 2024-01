Rohit Sharma T20I 100: रोहित के नाम दर्ज हुआ टी20 का महारिकॉर्ड, विराट और मैक्सवेल भी छूटे पीछे

Rohit Sharma 5th T20I Century: बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रोहित शर्मा ने छक्के चौकों की बारिश करते हुए महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

डीएनए हिंदी: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को हर स्थिति में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में उन्होंने फिर से साबित कर दिया है वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे बड़ा हिटमैन (Hitman) कोई नहीं हुआ. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के आखिरी टी20 (IND vs AFG T20I Series 2024) मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और 22 रन पर ही 4 विकेट गिर गए. जिस पिच पर विराट कोहली (Virat Kohli) और संजू सैमसन (Sanju Samson) जैसे बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके, उसी पिच पर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने महारिकॉर्ड (Most 100 in T20I) अपने नाम कर लिया. वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए. रोहित शर्मा (Rohit Sharma T20I Century) के अब कुल 5 शतक हो गए हैं.

पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा ने पहले दो मैचों में 0 पर आउट होने के बाद भी आक्रामक शुरुआत की. हालांकि पहले दो चौके को अंपायर ने लेग बाई करार दिया. दूसरे छोर से विकेटों को गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो 22 रन तक 4 विकेट गिर गए. न विराट कोहली खाता खोल पाए न संजू सैमसन मौके का फायदा उठा पाए. इसके बाद रिंकू सिंह ने पिच पर कदम रखा और दोनों ने मिलकर 10 ओवर तक बिना किसी जोखिम के टीम को 61 के स्कोर तक पहुंचा दिया. रोहित ने इस दौरान कई इनोवेटिव शॉट्स खेलने की कोशिश की. कुछ में वह असफल रहे तो कुछ गेंद सीमा रेखा के पार जाकर गिरीं.

16वें ओवर के बाद आक्रामक हुए रोहित शर्मा

13वें ओवर में रोहित शर्मा ने कैश अहमद की गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 97 रन था. रोहित शर्मा 50 और रिंकू सिंह 30 रन बनाकर खेल रहे थे. अगले दो ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने फिर से कोई जोखिम नहीं उठाया और 16वें ओवर से गदर मचाना शुरू किया. रोहित शर्मा ने मोहम्मद सलीम के तीसरे ओवर में 22 रन बटोरे. 17वें ओवर में 13 रन आए तो 18वें ओवर में सिर्फ 10 रन बने. 19वें ओवर में रोहित और रिंकू ने मिलकर फिर से 22 रन बटोरे. 20वें ओवर में 5 छक्के जड़कर भारत को इन दोनों बल्लेबाजों ने 200 के पार पहुंचा दिया.

रोहित शर्मा के करियर का 5वां टी20 शतक

रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 69 गेंदों का सामना किया और 121 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 8 छक्के और 11 चौके लगाए. रोहित शर्मा अब सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए. वह रिंकू सिंह के साथ 190 रन जोड़कर दुनिया के पहले जोड़ीदार बन गए. किसी भी विकेट के लिए रोहित और रिंकू की टी20 में यह सबसे बड़ी साझेदारी है. रोहित शर्मा 5वां शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए. सूर्यकुमार यादव और ग्लैन मैक्सवेल ने 4-4 शतक लगाए हैं.

