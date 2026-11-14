IND vs PAK Final: पाकिस्तान ने भारत को दिया 338 रनों का लक्ष्य, सहवाग-द्रविड़ से टीम इंडिया को उम्मीद; दांव पर एशिया कप का फाइनल

U19 Asia Cup 2026 Final Live: अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 338 रनों का लक्ष्य दिया है.

अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि टीम ने बोर्ड पर 337 रन बना दिए हैं. टीम के लिए उस्मान खान ने शानदार शतकीय पारी खेली और साथ ही अब्दुल कादिर ने विस्फोटक 80 रनों की पारी खेली और टीम को एक बड़े लक्ष्य तक ले गए. भारतीय गेंदबाज साधारण नजर आए और उनकी जमकर पिटाई हुई. काव्या पटेल और चिगुरुपति वेंकट ने मिलकर 7 विकेट चटकाए.

पाकिस्तान के लिए उस्मान पटेल ने 111 गेंदों में 3 छक्के और 11 चौकों की मदद से 107 रनों की पारी खेली. इसके अलावा, अब्दुल कादिर ने सिर्फ 54 गेंदों में 3 चौके और 8 छक्कों की मदद से 80 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि कप्तान फरहान युसुफ ने 63 रनों की पारी खेली. वहीं, हयाम खान ने 21 रन बनाए और अन्य बल्लेबाज 20 का आंकड़ा नहीं पार कर सके. भारत के लिए काव्या पटेल ने 4 विकेट और चिगुरुपति वेंकट ने 3 विकेट चटकाए, जबकि अर्जुन राजपूत ने एक विकेट लिया.

सहवाग-द्रविड़ से भारतीय फैंस को उम्मीद

अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारत के सामने काफी बड़ा लक्ष्य है और ऐसे में भारतीय फैंस को वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ से काफी उम्मीदें हैं. हालांकि, पिछली दो पारियों में आर्यवीर ने काफी शानदार पारी खेली थी. उन्होंने 160 रन और सेमीफाइनल में अर्धशतक ठोका था. ऐसे में अब भारतीय फैंस भी आर्यवीर से उम्मीद लगाए हैं कि फाइनल में भी बढ़िया पारी खेलेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे.

अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर

यूथ वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा टोटल बनाया है. यूथ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भारत के पास है. भारत ने यूएई के खिलाफ 2025 में 433 रनों का स्कोर बना दिया था. इसके अलावा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 2025 में 347 रनों का स्कोर बना डाला था. वहीं, एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के सामने 337 रनों का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है.

आपको बता दें कि अंडर-19 क्रिकेट लेवल पर ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. अंडर-19 क्रिकेट के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा स्कोर 480 रनों का है, जो ऑस्ट्रेलिया ने 2002 में केन्या के खिलाफ बनाया था. इसके अलावा, न्यूजीलैंड ने 2018 में केन्या के खिलाफ 436 रनों का स्कोर भी किया है. फिर तीसरे नंबर पर भारत का नाम है. भारत ने यूएई के खिलाफ 2025 में 433 रनों का स्कोर बनाया था. चौथे स्थान पर भी भारत का नाम है, जिसने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2004 में 425 रनों का स्कोर किया था. वहीं, पांचवें स्थान पर श्रीलंका का नाम है. टीम ने केन्या के खिलाफ 2018 में 419 रनों का स्कोर किया था.