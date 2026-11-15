'पाकिस्तानी फैंस सहवाग-सहवाग चिल्ला रहे थे...' फाइनल जीतने के बाद आर्यवीर ने पिता से की खास बातचीत, बेटे ने बताया जीत का सीक्रेट

Aaryavir Sehwag Reveal Secret: अंडर-19 एशिया कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद आर्यवीर ने पापा वीरेंद्र सहवाग से वीडियो कॉल पर खास बातचीत की.

अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच अल अमरात में 14 नवंबर को खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 1 विकेट से जीत लिया. इसके साथ ही भारतीय टीम ने अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में 9वीं बार खिताब जीता है. इस टूर्नामेंट में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने दमदार प्रदर्शन किया और उनके बल्ले से खूब रन भी निकले. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 58 रनों की शानदार पारी भी खेली.

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद आर्यवीर ने वीडियो कॉल पर पापा से बात की है. दरअसल, पूर्व भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें आर्यवीर और सहवाग की वीडियो कॉल पर बात हो रही है. बेटे ने पापा से मैच के दौरान सभी चीजों के बारे में बताया है और साथ ही वीरू ने अन्य भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं.

आर्यवीर ने पापा से खोला जीत का सीक्रेट

वीरू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो बेटे आर्यवीर से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं. इस दौरान आर्यवीर बताया कि पाकिस्तानी फैंस भी सहवाग-सहवाग चिल्ला रहे थे. उन्होंने कहा, "पापा, मैं बहुत घबरा गया था. एक घंटे से बैठा था. बस सीता राम, सीता राम का जप रहा था. आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे और फिर 1 गेंद पर 3 रन चाहिए थे. बॉलर्स बैटिंग कर रहे थे. हम दुआ कर रहे थे चौका लग जा लग जा और लग गया, फिर हम पागल हो गए सारे."

उन्होंने आगे कहा, "पता है जब मुझे चोट लगी, तो दो-तीन बार फीजियो आया, तो वहां पर स्टैंड पर करीब 2000 पाकिस्तानी थे, जो सहवाग-सहवाग चिल्ला रहे थे. पाकिस्तानी भी हमें सपोर्ट कर रहे थे कि क्या बैटिंग कर रहा हूं." फिर आर्यवीर ने कहा कि कल आ रहा हूं, मुझे एक्स रे करवाना है. उसके बाद वीडियो के अंत में सहवाग बोलते हैं कि बाकी खिलाड़ियों की मेरी शुभकामनाएं देना.

ऐसा रहा भारत-पाकिस्तान का फाइनल

पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए भारत को 50 ओवरों में 338 रनों का टारगेट दिया था. पाक बल्लेबाज उस्मान खान ने 111 रनों की पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 54 गेंदों में 80 रन ठोके और पाक कप्तान फरहान ने भी 63 रन जड़े. भारत के लिए काव्या पटेल ने 4 विकेट और चिगुरुपति वेंकट ने 3 विकेट चटकाए. इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने 50 ओवरों में 339 रन बनाकर एक विकेट से जीत दर्ज की. भारत के लिए कप्तान लक्ष्य ने 80 रन, आर्यवीर सहवाग ने 58 रन, मनल चौधरी ने 32 गेंदों में 47 रन और मोहित उल्वा ने सिर्फ 26 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 49 रनों की पारी खेली. अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में भारतीय टीम ने कुल 9 बार खिताब जीता है.