भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी इसी महीने से खेली जानी है. लेकिन इस दौरे से पहले भारत की टीम इंडिया ए दो अनऑफीशियल टेस्ट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. हालांकि पहले टेस्ट के दौरान टीम इंडिया ए पर 'बॉल टेंपरिंग' का आरोप लगा है, जिसकी वजह से चौथे दिन का खेल देरी से शुरू हुआ था. स्टार विकेटकीपर ईशान किशन और अंपायर के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. हालांकि भारत ने 7 विकेट से मुकाबला गंवा दिया. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फील्ड अंपायर शॉन क्रेग ने इंडिया ए की टीम पर बॉल टेंपरिंग का आरोप लगाया है. दरअसल, गेंद पर खरोंच थी, जिसे देखने के बाद अंपायर ने गेंद को बदलने का फैसला लिया था. हालांकि इस बीच ईशान किशन और अंपायर के बीच तीखी बहस देखने को मिली. हालांकि स्ंटप माइक पर अंपायर क्रेग को कहते हुए सुना गया कि वो ईशान से कहते हैं कि आपने इसपर खरोंचे लगाई हैं, तो हमने गेंद ही बदल दी है और अब डिस्कशन नहीं, तो खेलते हैं और ये कोई डिस्कशन नहीं है.

Ishan Kishan voiced his displeasure about the change of ball before play today, but he won't be charged for dissent 👉 https://t.co/DdWs0mjMWq #AUSAvINDA pic.twitter.com/t6pF8nhUof

इसके जवाब में किशन को कहते हुए सुनाई दिया गया कि हम बदली हुई गेंद से खेलेगें. ये मूर्खतापूर्ण फैसला है. हालांकि अंपायर को किशन की बात पसंद नहीं आई है और अंपायर ने कहा कि वो अनुचित व्यवहार के लिए उनकी शिकायत करेंगे.

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की एक खबर में इस बात की पुष्टि हुई है कि गेंद पर खरोंच लगने के लिए कोई भी एक खिलाड़ी जिम्मेदार नहीं हैं. इस बात से ये साफ हो गया है कि टीम इंडिया ए पर बॉल टेंपरिंग का आरोप गलत है. लेकिन टीम इंडिया ए ने पहला अनऑफिशियल मैच गंवा दिया है.

🚨 CRICKET AUSTRALIA ARTICLE ON THE ISSUE OF INDIA A vs AUSTRALIA A 🚨



- "There is no indication the umpires believe any player or individual was responsible for scratching the ball, with no clarity on why the umpires decided to change the ball". pic.twitter.com/EtMtjE18Ku