पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और रावपंडी एक्स्प्रेस से मशहूर शोएब अख्तर ने हाल ही में भारत के सोशल मीडिया स्टार डॉली चायवाला से मुलाकात की है. दरअसल, इन दिनों इंटरनेशनल लीग टी20 2025 खेली जा रही है. वहीं शोएब अख्तर और डॉली चायवाला की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें डॉली ने गेंदबाज को चाय पिलाई है और साथ ही क्रिकेटर ने डॉली की तारीफों की पुल भी बांधे हैं. आइए जानते हैं कि वीडियो में दोनों क्या बाते करते हैं.

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट पर डॉली चायवाला के साथ एक वीडियो शेयर की है, जिसमें डॉली ने उन्हें चाय पिलाई है. वहीं अख्तर ने डॉली की जमकर तारीफ की है. आप वीडियो में देख सकते हैं कि अख्तर ने कहा, "हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे दोस्त, जो नागपुर से आए हैं. डॉली बहुत फेमस हैं."

Ran into Dolly Chaiwala at the stadium. What a lovely character with an inspiring story pic.twitter.com/W7lJ1Usefc