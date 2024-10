पाकिस्तान से भारतीय खिलाड़ियों को लेकर अक्सर टिप्पणी आती रहती है. लेकिन इस बार आप काफी हैरान हो जाएंगे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने ये क्या बोल दिया है. हालांकि अक्सर पाकिस्तान में विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना होती है और वो बाबर को किंग बोलते हैं. लेकिन अब विराट और बाबर की नहीं बल्कि स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी तुलना होने लगी है. पाकिस्तान के उभरते हुए गेंदबाज इहसानुल्लाह ने बुमराह को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई है.

पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज इहसानुल्लाह ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा, "अगर मैं जसप्रीत बुमराह की तुलना करूं, तो मुझे लगता है कि नसीम शाह बुमराह से काफी बेहतर गेंदबाज हैं. बुमराह की फॉर्म अभी बढ़िया होगी. लेकिन नसीम 2021-2022 में दमदार प्रदर्शन किया था. ये मायने नहीं रखता है कि एक गेंदबाज साल में विकेट के लिए संघर्ष कर रहगा है. फिर भी मैं मानता हूं कि बुमराह से बेहतर नसीम शाह है."

Pakistan pacer Ihsan Ullah says Naseem Shah is a better bowler than Jasprit Bumrah 🇮🇳🇵🇰🤯



Do you agree with him or not? pic.twitter.com/n56ZcmDzZR