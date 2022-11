ICC Test Ranking: Ben Stokes बनें दुनिया के नंबर 2 ऑलराउंडर, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग

ICC test Ranking ben stokes ravindra jadeja number one allrounder in test cricket latest players ranking

डीएनए हिंदी: टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट के बाद अब ज्यादातर टीमें टेस्ट (Test Cricket) में अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं. 1 दिसंबर से पाकिस्तान में इंग्लैंड (PAK vs ENG Test) की टीम तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पहुंच चुकी है तो भारतीय टीम 4 दिसंबर से बांग्लादेश (India vs Bangladesh Test 2022) के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी. 5 दिसंबर से वेस्टइंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया (WI vs AUS test 2022) के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरेगी. ऑस्ट्रेलियाई टीम टेस्ट रैंकिंग (Test Ranking) में पहले स्थान पर है. दूसरे स्थान पर भारतीय टीम है. चलिए टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले खिलाड़ियों के साथ टीमों की रैंकिंग जान लेते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के 128 रेटिंग प्वाइंट्स हैं तो भारत के 114 अंक हैं. तीसरे स्थान पर मौजूद साउथ अफ्रीका की टीम के 104 अंक हैं. इंग्लैंड की टीम के 103 अंक हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली न्यूजीलैंड की टीम 5वें स्थान पर है. पाकिस्तान छठे और श्रीलंका सातवें स्थान पर हैं. रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर हैं तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स दूसरे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट 887 अंकों के साथ दुनिया के पहले टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं. तो बाबर आजम तीसरे स्थान पर हैं. मार्नस लाबुसेन दूसरे और स्टीन स्मिथ चौथे और उस्मान ख्वाजा 7वें स्थान पर हैं.

भारत के ऋषभ पंत बल्लेबाजों की रैंकिंग में एकमात्र टॉप 5 में शामिल बल्लेबाज हैं. वह 801 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं, तो रोहित शर्मा 746 अंकों के साथ 9वें स्थान पर हैं. गेंदबाजी में पैट कमिंस पहले स्थान पर हैं तो अश्विन दूसरे स्थान पर हैं. पाकिस्तान के शाहिन अफरीदी तीसरे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पांचवें स्थान पर हैं. जडेजा के अलावा रवि अश्विन ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं.

