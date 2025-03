आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद बुधवार 12 मार्च को नई वनडे की बल्लेबाजी रैकिंग जारी की है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को इस बार काफी फायदा हुआ है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 76 रनों की पारी खेली थी. इस पारी के बदौलक रोहित ने रैकिंग में छलांग लगाई है. वहीं विराट कोहली को एक स्थान का नुकसान हुआ है. इतना ही नहीं वनडे की गेंदबाजी रैकिंग में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने लंबी छलांग लगाई है. आइए जानके हैं कि रैकिंग कैसी दिख रही है.

रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रनों की पारी खेली थी. इस पारी से उन्हें रैकिंग में बड़ा फायदा हुआ है. रोहित रैकिंग में 5वें स्थान पर से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. हालांकि टॉप पर अभी भी शुभमन गिल बने हुए हैं. जबकि दूसरे स्थान पर बाबर आजम हैं. गिल के पास 784 रेटिंग पॉइंट्स हैं. बाबर आजम के पास 770 रेटिंग पॉइंट्स, रोहित शर्मा 756 रेटिंग पॉइंट्स, हेनरिक क्लासेन के पास 744 रेटिंग पॉइंट्स और विराट कोहली 736 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर हैं. हालांकि विराट कोहली को एक स्थान को नुकसान हुआ है.

