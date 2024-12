भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने अपना पद छोड़ दिया है. दरअसल, जय शाह पहले ही आईसीसी के नए चैयरमैन घोषित हो चुके हैं, जिसका कार्यभार उन्हें 1 दिसंबर 2024 से संभालना था. हालांकि अब जय शाह ने बतौर आईसीसी अध्यक्ष अपना कार्यभार शुरू कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं.

जय शाह ने आईसीसी चैयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है और साथ ही बीसीसीआई का पद भी छोड़ दिया है. हालांकि जय शाह ने ग्रेग बार्कले की जगह आईसीसी की इस पद पर बैठे हैं. शाह ने कहा, मैं ग्रेग बार्कले को पिछले चार सालों में उनके नेतृत्व और उस दौरान हासिल हुई सभी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. बता दें कि शाह लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने से लेकर विमेंस के खेलों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है.

A new chapter of global cricket begins today with Jay Shah starting his tenure as ICC Chair.



