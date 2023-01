ICC ODI Ranking: न्यूजीलैंड को 3-0 से धूल चटा भारत वनडे रैंकिंग में पहुंची टॉप पर, पाकिस्तान का हाल जान लें

India ICC Ranking: रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक और इतिहास रच दिया है और वनडे और टी20 दोनों की ही रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है.

India Become No. 1 In ICC ODI Ranking