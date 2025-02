ICC Champions Trophy 2025: पाकिस्तान में हो रहे चैम्पियंस ट्रॉफी में एक से बढ़कर एक वाकये हो रहे हैं. वहां खेले जा रहे मैच से कई वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश मैच का वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्रिकेट फैन बीच मैच में ग्राउंड में दाखिल हो गया है, और एक विदेशी प्लेयर को बाहों में भरने की कोशिश कर रहा है. सुरक्षाकर्मी को अपने पीछे भागता हुआ देख वो वापस ग्राउंड की ओर जाने लगता है. उसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया है. ये वाकया तब का है जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग कर रही थी, और बांग्लादेश की टीम का क्षेत्ररक्षण चल रहा थी. असल में ये मुकाबला सोमवार यानी 24 फरवरी को खेला गया था. मैदान रावलपिंडी स्टेडियम का था.

Pitch invader attacked Rachin Ravindra. He was holding a poster of radical extremist leader.



Pakistan agency on alert for a terror plot against players and fans pic.twitter.com/57kGjmDaHc