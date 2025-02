आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का उद्घाटन समारोह कल यानी रविवार 16 फरवरी को हुआ था. इस ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम पाकिस्तान के लाहौर स्थित दीवान-ए-आम किले हुआ था. इस कार्यक्रम में संगीत प्रोग्राम भी हुआ, जहां पाकिस्तानी सिंगर अतिफ असलम ने महफिल लूटी. पाकिस्तान को अपना पहला मैच बुधवार 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है. वहीं भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 23 फरवरी को खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि उद्घाटन समारोह में क्या-क्या हुआ है.

ओपनिंग सेरेमनी में हुई ये दिलचस्प चीजें

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ओपनिंग सेरेमनी में सैंकड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इस कार्यक्रम में मौजूद थे. वहीं इस इवेंट में महान खिलाड़ियों ने पुराने चैंपियंस ट्रॉफी की यादें भी शेयर की. इतना ही नहीं 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली पाकिस्तान टीम को भी सम्मानित किया गया. 8 साल पहले टीम ने भारत को फाइनल में 180 रनों करारी शिकस्त दी थी.

The Alamgiri Gate lit up! 💫



The @ICC Champions Trophy curtain raiser event is underway at Diwan-e-Aam, Lahore Fort with the 2017 champions squad in attendance 📸#CT2025 | #ChampionsTrophy pic.twitter.com/oFCqBoJWyT