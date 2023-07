ICC Award: साल के बेस्ट T20 प्लेयर बनेंगे सूर्यकुमार यादव, 2022 में बना चुके हैं कई रिकॉर्ड्स

ICC Men's T20I Cricketer Of The Year: इस साल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाकर Suryakumar Yadav साल के बेस्ट प्लेयर बनने की रेस में सबसे आगे हैं.

icc award suryakumar yadav is best t20 indian cricketer 2022 most runs hundred in t20 cricket

