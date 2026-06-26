FIFA वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में कितनी टीमों ने किया क्वालिफाई? जानें अब कितने स्पॉट खाली

FIFA World Cup 2026 Point Table: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म होने वाले हैं, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खेले जाएंगे.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म होने वाले हैं, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खेले जाएंगे. उसके बाद राउंड ऑफ 16 खेला जाएगा, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल खेला जाएगा. हालांकि, ग्रुप स्टेड मुकाबलों में कुछ टीमों ने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. लेकिन अभी भी कुछ स्पॉट खाली है, जिसके लिए टीमें एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं. आइए जानते हैं कि राउंड ऑफ 32 के लिए किन टीमों ने क्वालिफाई किया है और कितनी जगह खाली रह गई है.

किन टीमों ने राउंड ऑफ 32 के लिए किया क्वालिफाई?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमों के बीच ग्रुप स्टेड के अब तक 59 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान अब तक 14 टीमों ने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें साउथ अफ्रीका, कनाडा, नीदरलैंड, मोरक्को, जर्मनी, यूएसए, बॉस्रिया और हर्जेगोविना, ब्राजील, जापान, कोत द ईवोआर, मेक्सिको, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना की टीमों ने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया है.

राउंड ऑफ 32 में कितने स्पॉट खाली?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 में कुल 14 टीमों ने क्वालिफाई किया है. लेकिन अभी भी 18 टीमों को क्वालिफाई करना बाकी है. राउंड ऑफ 32 के बाद राउंड ऑफ 16 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा.

कब से खेला जाएंगे राउंड ऑफ 32 के मुकाबले?

राउंड ऑफ 32 के लिए सभी टीमें 29 जून 2026 से पहले सभी टीमें क्वालिफाई कर लेगी. हालांकि, राउंड ऑफ 32 के मुकाबले 29 जून 2026 से खेले जाएंगे और इसका आखिरी मुकाबला 4 जुलाई 2026 को खेला जाएगा. राउंड ऑफ 32 का पहला मैच साउथ अफ्राका और कनाडा के बीच खेला जाना है. ये नॉकआउट मैच होंगे, जिसमें हारनी वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

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