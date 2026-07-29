CWG 2026 में अब तक भारत ने कितने जीते मेडल? जानें मेडल टैली में किस स्थान पर है इंडिया

Commonwealth Games Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज 23 जुलाई, 2026 से हुआ था और 29 अगस्त को 7वें दिन का खेल खेला जा रहा है. इस दौरान भारतीय एथलीटों काफी शानदार प्रदर्शन किया है और टूर्नामेंट के 7वें दिन तक 12 मेडल भारत को जितवा दिए हैं.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज 23 जुलाई, 2026 से हुआ था और 29 अगस्त को 7वें दिन का खेल खेला जा रहा है. इस दौरान भारतीय एथलीटों काफी शानदार प्रदर्शन किया है और टूर्नामेंट के 7वें दिन तक 12 मेडल भारत को जितवा दिए हैं. 29 जुलाई तक इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 3 ब्रांज मेडल जीते हैं. इतना ही नहीं, इस बार भारत मेडल टैली में भी टॉप-10 में शामिल है. हालांकि, ऑस्ट्रेलया ने 35 गोल्ड के साथ कुल 80 पदक अपने नाम किया, जबकि कनाडा ने 13 गोल्ड के साथ 35 मेडल जीते हैं. आइए जानते हैं कि अब तक भारत के लिए किन एथलीटों ने पदक अपने नाम किया है और इंडिया मेडल टैली में कहां पर है.

किसने जीते गोल्ड मेडल?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला गोल्ड मेडल वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता था. उन्होंने महिला वर्ग में 48 किग्रा में भारत को पहला गोल्ड दिलाया था. इतना ही नहीं, उन्होंने गोल्ड मेडल की हैट्रिक भी लगा दी है. मीराबाई के बाद पैरा एथलेटिक्स महिला शॉट पुट F57 में शर्मिला धाकड़ ने गोल्ड अपने नाम किया था. शर्मिला टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली पैरा एथलीट भी बन गई थीं.

मीराबाई चानू- वेटलिफ्टर (महिला 48 किग्रा)

शर्मिला धाकड़- पैरा एथलेटिक्स (महिला शॉट पुट F57)

किन एथलीट ने जीता सिल्वर मेडल?

ऋषिकांत सिंह - वेटलिफ्टिंग (पुरुष 60kg)

राजा मुथुपांडी - वेटलिफ्टिंग (पुरुष 65kg)

सर्वेश कुशारे - एथलेटिक्स, पुरुष हाई जंप

वल्लूरी अजय बाबू - वेटलिफ्टिंग (पुरुष 79kg)

ज्ञानेश्वरी यादव - वेटलिफ्टिंग (महिला 53kg)

हरजिंदर कौर- वेटलिफ्टिंग (महिला 69 किग्रा)

गुलवीर सिंह- एथलेटिक्स (पुरुष 10,000 मीटर)

किन एथलीटों ने जीता ब्रांज मेडल?

झंडू कुमार- पैरा पावरलिफ्टिंग (पुरुष हेवीवेट)

बिंदियारानी देवी- वेटलिफ्टिंग (महिला 58 किग्रा)

शिल्पा के. शायला- पैरा एथलेटिक्स (महिला शॉट पुट F57)

मेडल टैली में किस स्थान पर है भारत?

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब तक काफी दमदार प्रदर्शन किया है. इंडिया ने टूर्नामेंट में 12 पदक अपने नाम कर लिए हैं और साथ ही उम्मीद है कि देश और भी मेडल अपने नाम कर ले और ये आंकड़ा 20 के पार भी पहुंच सकता है. भारतीयों एथलीटों के पास गोल्ड जीतने का भी मौका बना हुआ है.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली की बात करें, तो भारत टैली में टॉप-10 में बना हुआ है. भारत ने अब तक 12 पदक जीते हैं, जिसमें दो गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रांज मेडल जीते हैं. वहीं टैली में सबसे ज्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 35 गोल्ड, 18 सिल्वर और 27 ब्रांज पदक के साथ 80 मेडल जीते हैं.