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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Commonwealth Table Tennis Championships में मेजबान भारत की शानदार शुरुआत, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जीत से किया आगाज

Commonwealth Table Tennis Championships: 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज सोमवार 27 जुलाई, 2026 से हो गया है. इस इवेंट की मेजबानी भारत कर रहा है. इस दौरान भारत ने टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 27, 2026, 11:59 PM IST

Commonwealth Table Tennis Championships में मेजबान भारत की शानदार शुरुआत, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जीत से किया आगाज

Commonwealth Table Tennis Championships (Photo X)

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22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज सोमवार 27 जुलाई, 2026 से हो गया है. इस इवेंट की मेजबानी भारत कर रहा है. इस दौरान भारत ने टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया है. सोमवार को त्यागराज स्टेडियम में खेले गए शुरुआती ग्रुप-स्टेज मैचों में पुरुष और महिला, दोनों टीमों ने 3-0 से आसान जीत हासिल की. टॉप-सीडेड भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप ए के अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त दी है. भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट का आगाज जीत से किया है. 

मानव ठक्कर ने किया दमदार प्रदर्शन

कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट मानव ठक्कर ने तायेंडा मुमवुमा को सीधे गेम में 11-3, 11-2, 11-6 से हराकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की है. इसके बाद हरमीत देसाई ने भी वैसा ही दबदबा दिखाते हुए तापिवा मुसारुरवा को 11-5, 11-4, 11-5 से हराया और भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया. युवा खिलाड़ी पायस जैन ने विक्रम सिंह को 11-3, 11-3, 11-8 से हराकर क्लीन स्वीप पूरा किया. ग्रुप ए के दूसरे मैच में, मलेशिया ने भी वेल्स पर 3-0 की आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की.

जमैका और दक्षिण अफ्रीका ने नहीं लिया हिस्सा

ग्रुप बी में जमैका और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले में हिस्सा न ले पाने के कारण ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया को 3-0 से वॉकओवर मिला. ग्रुप सी में इंग्लैंड ने साइप्रस को 3-0 से हराया, जबकि न्यूज़ीलैंड ने भी फ़ॉकलैंड आइलैंड्स के खिलाफ़ 3-0 से जीत हासिल की. ​​ग्रुप डी में कनाडा ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया और सिंगापुर ने भी नॉर्दर्न आयरलैंड को 3-0 से मात दी है.

भारत की महिला टीम ने भी दमदार प्रदर्शन

भारत की महिला टीम ने भी ग्रुप बी में मालदीव पर 3-0 की जीत के साथ शानदार अंदाज में अपने अभियान की शुरुआत की है. भारतीय खिलाड़ियों ने इस मुकाबले के दौरान एक भी गेम नहीं गंवाया. सुतीर्था मुखर्जी ने फातिमत धीमा अली के खिलाफ 11-4, 11-2, 11-5 से जीत के साथ मुकाबले की शुरुआत की थी. उसके बाद यशस्वी घोरपड़े ने आयशात राफा नाज़िम के खिलाफ 11-2, 11-5, 11-7 से शानदार जीत हासिल की. हालांकि, स्वास्तिका घोष ने मिशका मोहम्मद इब्राहिम पर 11-3, 11-5, 11-2 से शानदार जीत के साथ मुकाबला अपने नाम किया.

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