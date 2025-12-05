FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IndiGo मामले पर बढ़ी सरकार की सख्ती! हाई-लेवल जांच के आदेश, जानें कब तक सुधरेंगे हालात

IndiGo मामले पर बढ़ी सरकार की सख्ती! हाई-लेवल जांच के आदेश, जानें कब तक सुधरेंगे हालात

'Olympic 2036 की मेजबानी करेगा Ahmedabad...' कॉमनवेल्थ की होस्टिंग मिलने के बाद गृहमंत्री अमित शाह का चौंकाने वाला दावा

'Olympic 2036 की मेजबानी करेगा Ahmedabad...' कॉमनवेल्थ की होस्टिंग मिलने के बाद गृहमंत्री अमित शाह का चौंकाने वाला दावा

ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं

ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं r

25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

'Olympic 2036 की मेजबानी करेगा Ahmedabad...' कॉमनवेल्थ की होस्टिंग मिलने के बाद गृहमंत्री अमित शाह का चौंकाने वाला दावा

Amit Shah on Olympics 2036: अमित शाह ने शुक्रवार को ओलंपिक 2036 को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है. उनका कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के बाद अहमदाबाद ओलंपिक 2036 क भी मेजबानी करेगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 05, 2025, 11:46 PM IST

'Olympic 2036 की मेजबानी करेगा Ahmedabad...' कॉमनवेल्थ की होस्टिंग मिलने के बाद गृहमंत्री अमित शाह का चौंकाने वाला दावा

Amit Shah on Olympics 2036

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 5 दिसंबर को ओलंपिक 2036 को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है. उनका कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के बाद अहमदाबाद ओलंपिक 2036 क भी मेजबानी करेगा. हाल में अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार मिला है. आइए जानते हैं कि ओलंपिक 2036 की मेजबानी को लेकर अमित शाह ने क्या दावा किया है?

गृहमंत्री अमित शाह ने सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "आपने हाल में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की बोली जीती है. लेकिन अहमदाबाद के लोगों तैयार रहो, क्योंकि ये शहर 2036 में ओलंपिक का भी स्वागत करने जा रहा है. 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने से पहले शहर 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों सहित लगभग एक दर्जन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा."

यह महोत्सव अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में नवनिर्मित वीर सावरकर खेल परिसर में आयोजित किया गया था, जो शाह के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है. भाजपा नेता ने श्रोताओं से कहा कि ये परिसर 800 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और इसी तरह के बड़े खेल एरेना निर्माणाधीन हैं, जिसमें शहर के मोटेरा इलाके में सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव भी शामिल है.

केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के खिलाड़ियों से अपील करते हुए कहा कि जब 2036 में ओलंपिक होंगे तो ये सुनिश्चित करें कि गुजरात देश में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला राज्य बने. शाह ने कहा, "मुझे विश्वास है कि जब यहां ओलंपिक होंगे तो भारत पदक तालिका में शीर्ष पांच देशों में होगा. भारतीय खिलाड़ी अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पदक जीत रहे हैं. क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में खेलों के लिए बजट 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2025 में 4,000 करोड़ रुपये कर दिया है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं
ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं r
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
MORE
Advertisement
धर्म
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
MORE
Advertisement