बिग बैश लीग 2024 - 24 को नया चैंपियन मिल गया है. BBL के फाइनल में सिडनी थंडर और होबार्ट हेरिकेन्स की टीम आमने - सामने थी. फाइनल को होबार्ट ने एकतरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया.

इसी के साथ होबार्ट हेरिकेन्स के खिताब का सूखा भी खत्म हो गया. होबार्ट ने पूरे 7 साल के बाद बिग बैश लीग के फाइनल में जगह बनाई थी. जिसमें मिशेल ओवेन ने तूफानी शतक खेलकर टीम को आसान जीत दिला दी.

होबार्ट ने पहली बार जीता खिताब

होबार्ट हेरिकेन्स की टीम ने बिग बैश लीग 2024 - 25 के सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया. लीग स्टेज से लेकर नॉकआउट मैच तक होबार्ट का दबदबा देखने को मिला. इस पूरे सीजन में होबार्ट को सिर्फ 2 मैच में ही हार का सामना करना पड़ा है. क्वालिफायर मुकाबले में होबार्ट ने सिडनी सिक्सर्स को 12 रन से मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी.

The moment all of Tasmania has been waiting for.



For the first time ever, the @HurricanesBBL are champions of the Big Bash! 🏆