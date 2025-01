भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन ने एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी भाषा को लेकर ऐसा बनाया दे दिया है. जिसपर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अश्विन ने ये बयान कॉलेज के ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान दिया. हाल ही में अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था.

जिसकी वजह से पब्लिक इंवेट में जाने के लिए काफी समय मिल रहा है. अश्विन सोशल मीडिया पर किसी ना किसी वजह से चर्चा में बने रहते है. मगर इस बार उनके बयान पर विवाद खड़ा होना तय माना जा रहा है.

हिंदी भाषा को लेकर क्या बोले अश्विन

रविचंद्रन अश्विन ने ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान छात्रों से पूछा कि आप किस भाषा में बात करना चाहेंगे. उन्होंने छात्रों से पूछा कि इंग्लिश में कितने छात्र मुझे सुनना चाहेंगे. इसपर काफी संख्या में छात्रों की प्रतिक्रिया आई.

'' Hindi is not a National Language, It's a official Language.''



