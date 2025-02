भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन में अचानक हर्षित राणा की एंट्री हो गई. उनको शिवम दूबे के कन्कशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर टीम में जगह मिली है.

भारत के प्लेइंग इलेवन में इंग्लैंड की पारी के दौरान बड़ा बदलाव हो गया. बल्लेबाजी के दौरान शिवम दूबे को हेलमेट पर गेंद लगी थी. जिसके बाद कन्कशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर टीम इंडिया में हर्षित राणा की एंट्री हो गई.

कन्कशन सब्स्टिट्यूट नियम के अनुसार अगर किसी खिलाड़ी के सिर पर चोट लगती है. तो उसकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है.

आते ही कर दिया कमाल

इंग्लैंड के खिलाफ पारी का 12वां ओवर जब हर्षित राणा फेंकने आए तो. हर कोई हैरान रह गया. क्योंकि राणा को भारत के प्लेइंग इलेवन में ही नहीं थे. हालांकि को शिवम दूबे के कन्कशन सब्स्टिट्यूट बनाकर टीम में शामिल हुए थे.

हर्षित राणा ने अपने पहले टी20 इंटरनेशनल ओवर में ही लियाम लिविंगस्टोन को पवेलियन भेज दिया. जिसके बाद उनका सेलीब्रेशन देखने लायक था.

टी20 में बने भारत के पहले खिलाड़ी

टी20 इंटरनेशनल में भारत के पहले कन्कशन सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हर्षित राणा बन गए हैं. अभी तक भारत का कोई खिलाड़ी ऐसे टी20 मैच नहीं खेला था. वही वो कन्कशन सब्स्टिट्यूट के जरिए डेब्यू करने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बने हैं.

कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में क्रिकेट में डेब्यू (फुल मेम्बर टीमें)

ब्रायन मुडज़िंगन्यामा टेस्ट vs श्रीलंका, हरारे 2020

नील रॉक वनडे vs वेस्टइंडीज, किंग्स्टन 2022

खाया ज़ोंडो टेस्ट vs बांग्लादेश, गक़ेबरहा 2022

मैट पार्किंसन टेस्ट vs न्यूजीलैंड, लॉर्ड्स 2022

कामरान गुलाम वनडे vs न्यूजीलैंड कराची 2023

बहिर शाह टेस्ट vs बांग्लादेश मीरपुर 2023

हर्षित राणा टी20I vs इंग्लैंड पुणे 2025

