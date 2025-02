शिवम दूबे ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में तूफानी फिफ्टी लगाई. उन्होंने 34 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली. वही हार्दिक के साथ मिलकर 45 गेंदों पर 87 रनों की साझेदारी कर डाली.

जिसकी वजह से ही भारतीय टीम 20 ओवर में 181 रन के स्कोर तक पहुंच सकी. वही पिछले कुछ दिनों में शिवम दूबे के साथ ऐसा हुआ कि टीम मैनेजमेंट ने उनको ड्रॉप तक कर दिया.

चोटिल खिलाड़ी की जगह मिला मौका

शिवम दूबे को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई थी. उनको नीतीश कुमार रेड्डी के चोटिल होने पर टीम में शामिल किया गया.

यही नहीं तीसरे टी20 में शिवम को प्लेइंग इलेवन से बाहर भी रखा गया. लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला. उन्होंने दोनों हाथों से इसको बटोर लिया. शिवम जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए. तो भारत मुश्किल में फंसा हुआ था. सूर्या के आउट होने पर शिवम मैदान पर उतरे और रिंकू सिंह के साथ एक अच्छी साझेदारी निभाई. रिंकू के आउट होने पर शिवम ने हार्दिक के साथ कमाल ही कर दिया.

आदिल राशिद की खूब ली खबर

शिवम दूबे ने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज आदिल राशिद की जमकर खबर ली. जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे थे. शिवम ने इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज पर जमकर चौके - छक्के लगाए.

