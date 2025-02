इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में हर्षित राणा को डेब्यू करने का मौका मिला. उन्होंने इस मैच में ऐसा काम कर दिया. जो उनसे पहले कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाया है. दरअसल हर्षित राणा भारत के लिए तीनों ही प्रारुप में डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने तीनों ही डेब्यू मैच में 3 या उससे ज्यादा विकेट झटके. ये कारनामा करने वाले वो पहले भारतीय क्रिकेटर हैं.

हर्षित राणा ने टेस्ट डेब्यू में 4 विकेट और टी20 डेब्यू में 3 विकेट लिए थे. जबकि अब उन्होंने वनडे डेब्यू में 3 विकेट अपनी झोली में डाल लिए हैं.

शुरुआत ओवर में रहे थे महंगे

हर्षित राणा अपने वनडे डेब्यू के शुरुआत ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे. लेकिन पहला विकेट लेते ही उन्होंने अपनी लय हासिल कर ली. हर्षित ने एक ओवर में ही 2 बड़े शिकार किए.

Harshit Rana becomes the FIRST Indian with at least 3 wickets on Test, ODI and T20I debut. pic.twitter.com/9zp8scdKOy