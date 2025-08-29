Add DNA as a Preferred Source
Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

Political Kissa: कर्फ्यू लगाने में देरी हुई क्योंकि सीएम का पेट खराब था, जानिए पूरा वाकया

'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

Reliance AGM 2025 Highlights: Jio IPO को लेकर मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें

PM Modi Japan-China Visit: टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की जापान-चीन यात्रा क्यों अहम, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

'ईंट का जवाब पत्थर से', Donald Trump को लगेगा तगड़ा झटका, 50 देशों के लिए तैयार हो रहा ये मास्टर प्लान

'थोड़ी भी शर्म बची...', पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह

कितनी होती है SBI Clerk की सैलरी? जानिए 8th Pay Comission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी

Budh Gochar Prabhav: ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे गृह प्रवेश, ये 5 राशियां बनेंगी मालामाल, चारों तरफ से होगा लाभ

स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

Hockey Asia Cup 2025: भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 की शुरुआत जीत के साथ की. चीन के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक निर्णायक साबित हुई और भारत ने 4-3 से मुकाबला अपने नाम किया.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 29, 2025, 05:49 PM IST

Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

Hockey Asia Cup 2025

Hockey Asia Cup 2025: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 की शुरुआत शानदार अंदाज में की है. शुक्रवार को खेले गए पूल-ए के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने चीन को रोमांचक संघर्ष में 4-3 से शिकस्त दी. मैच उतार-चढ़ाव से भरा रहा और आखिरी पलों तक दोनों टीमें बराबरी पर जूझती रहीं. लेकिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक और निर्णायक पेनाल्टी कॉर्नर गोल ने भारत को जीत दिलाई. इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में दमदार आगाज किया और खिताब के प्रबल दावेदारों में अपनी दावेदारी पेश कर दी. 

शुरुआती मिनटों में भारत ने गोल दागा

दरअसल, मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक रुख अपनाया.  शुरुआती मिनटों में भारत ने गोल दागा, लेकिन चीन के रेफरल के चलते वह रद्द हो गया. इसके बाद 13वें मिनट में चीन ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर बढ़त हासिल कर ली. पहला क्वार्टर खत्म होते ही भारत 0-1 से पीछे था. दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की. 18वें मिनट में जुगराज सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर बराबर कर दिया. इसके ठीक बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अपनी ड्रैग फ्लिक से चीन के गोलपोस्ट में गेंद पहुंचाई और भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई. हाफ टाइम तक यही स्कोर बना रहा. 

तीसरे क्वार्टर में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा

तीसरे क्वार्टर में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. भारत ने शुरुआत में ही हरमनप्रीत के दम पर तीसरा गोल कर चीन पर दबाव बनाया. हालांकि, इसके बाद चीन ने जबरदस्त वापसी की और लगातार आक्रमण करते हुए दो गोल दागकर स्कोर 3-3 कर दिया. इस दौरान भारतीय टीम कई मौकों को भुना नहीं सकी. 

यह भी पढ़ें: T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

 

टीम इंडिया ने टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत की

आखिरी क्वार्टर में मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो गया. भारत ने लगातार पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए और तीसरे ही मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए निर्णायक गोल दागा. यही गोल भारत की जीत की वजह बना. अंत में स्कोर 4-3 रहा और टीम इंडिया ने टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत की. 

