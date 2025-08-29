Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

Hockey Asia Cup 2025: भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 की शुरुआत जीत के साथ की. चीन के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक निर्णायक साबित हुई और भारत ने 4-3 से मुकाबला अपने नाम किया.

Hockey Asia Cup 2025: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 की शुरुआत शानदार अंदाज में की है. शुक्रवार को खेले गए पूल-ए के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने चीन को रोमांचक संघर्ष में 4-3 से शिकस्त दी. मैच उतार-चढ़ाव से भरा रहा और आखिरी पलों तक दोनों टीमें बराबरी पर जूझती रहीं. लेकिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक और निर्णायक पेनाल्टी कॉर्नर गोल ने भारत को जीत दिलाई. इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में दमदार आगाज किया और खिताब के प्रबल दावेदारों में अपनी दावेदारी पेश कर दी.

शुरुआती मिनटों में भारत ने गोल दागा

दरअसल, मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक रुख अपनाया. शुरुआती मिनटों में भारत ने गोल दागा, लेकिन चीन के रेफरल के चलते वह रद्द हो गया. इसके बाद 13वें मिनट में चीन ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर बढ़त हासिल कर ली. पहला क्वार्टर खत्म होते ही भारत 0-1 से पीछे था. दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की. 18वें मिनट में जुगराज सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर बराबर कर दिया. इसके ठीक बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अपनी ड्रैग फ्लिक से चीन के गोलपोस्ट में गेंद पहुंचाई और भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई. हाफ टाइम तक यही स्कोर बना रहा.

तीसरे क्वार्टर में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा

तीसरे क्वार्टर में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. भारत ने शुरुआत में ही हरमनप्रीत के दम पर तीसरा गोल कर चीन पर दबाव बनाया. हालांकि, इसके बाद चीन ने जबरदस्त वापसी की और लगातार आक्रमण करते हुए दो गोल दागकर स्कोर 3-3 कर दिया. इस दौरान भारतीय टीम कई मौकों को भुना नहीं सकी.

टीम इंडिया ने टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत की

आखिरी क्वार्टर में मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो गया. भारत ने लगातार पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए और तीसरे ही मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए निर्णायक गोल दागा. यही गोल भारत की जीत की वजह बना. अंत में स्कोर 4-3 रहा और टीम इंडिया ने टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत की.

