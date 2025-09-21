4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला
IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ
कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
'विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, कल से देश में GST बचत महोत्सव', जानें देश के नाम संबोधन में क्या बोले पीएम मोदी
जब एक रैंक से पायलट बनने से चूक गए थे APJ अब्दुल कलाम, जानें भारत के मिसाइल मैन की अनकही कहानी
IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस
Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला
वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई
Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
स्पोर्ट्स
एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले हारिस रऊफ के एक बयान ने हाल में जन्में विवाद को हवा दे दी हैं.
एशिया कप 2025 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान आमने-सामने है. आज यानी 21 सितंबर को भारत-पाकिस्तान का मैच खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को प्रैक्टिस के दौरान '6-0' चिल्लाते हुए कई बार सुना गया. रऊफ की इस हरकत ने दोनों टीमों के बीच हाल ही में हुए विवाद को और हवा दे दी. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि रऊफ की यह आवाज भारत पर व्यंग्यात्मक तंज था या फिर खिलाड़ियों के बीच खेले जा रहे फुटबॉल मैच का स्कोर.
