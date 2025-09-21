IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ

एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले हारिस रऊफ के एक बयान ने हाल में जन्में विवाद को हवा दे दी हैं.

एशिया कप 2025 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान आमने-सामने है. आज यानी 21 सितंबर को भारत-पाकिस्तान का मैच खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को प्रैक्टिस के दौरान '6-0' चिल्लाते हुए कई बार सुना गया. रऊफ की इस हरकत ने दोनों टीमों के बीच हाल ही में हुए विवाद को और हवा दे दी. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि रऊफ की यह आवाज भारत पर व्यंग्यात्मक तंज था या फिर खिलाड़ियों के बीच खेले जा रहे फुटबॉल मैच का स्कोर.



