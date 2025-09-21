Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला

IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

'विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, कल से देश में GST बचत महोत्सव', जानें देश के नाम संबोधन में क्या बोले पीएम मोदी

जब एक रैंक से पायलट बनने से चूक गए थे APJ अब्दुल कलाम, जानें भारत के मिसाइल मैन की अनकही कहानी

IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस

Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला

वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई

Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला

4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला

IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ

IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी

कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ

एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले हारिस रऊफ के एक बयान ने हाल में जन्में विवाद को हवा दे दी हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 21, 2025, 07:41 PM IST

IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ

Asia Cup 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एशिया कप 2025 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान आमने-सामने है. आज यानी 21 सितंबर को भारत-पाकिस्तान का मैच खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को प्रैक्टिस के दौरान '6-0' चिल्लाते हुए कई बार सुना गया. रऊफ की इस हरकत ने दोनों टीमों के बीच हाल ही में हुए विवाद को और हवा दे दी. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि रऊफ की यह आवाज भारत पर व्यंग्यात्मक तंज था या फिर खिलाड़ियों के बीच खेले जा रहे फुटबॉल मैच का स्कोर.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Khatu Shaym Best Bhajan: आज खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन पर जरूर गाएं ये भजन, संकट दरवाजे से लौट जाएगा
खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन पर जरूर गाएं ये भजन, संकट दरवाजे से लौट जाएगा
'विमान में बम है...', झूठी अफवाह फैलाने वाला शख्स कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया
'विमान में बम है...', झूठी अफवाह फैलाने वाला शख्स कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया
धारा 370 की बात पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बोले-जल्द पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा...
धारा 370 की बात पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बोले-जल्द पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा...
IND vs SA 2nd T20 Highlights: साउथ अफ्रीका ने जीती हारी हुई बाजी, वरुण चक्रवर्ती का पंजा भी नहीं दिला सका जीत
Highlights: साउथ अफ्रीका ने जीती हारी हुई बाजी, वरुण चक्रवर्ती का पंजा भी नहीं दिला सका जीत
India's Best Dancer 4 Winner: स्टीव जिरवा के सिर सजा विनर का ताज, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिला इतना कैश
India's Best Dancer 4 Winner: स्टीव जिरवा के सिर सजा विनर का ताज, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिला इतना कैश
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी
कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी
बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर
बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 फ्री की चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE