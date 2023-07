Haris Rauf की पत्नी ने मेंहदी से हाथ पर लिखवाया HR150, तो फैंस उड़ाने लगे मजाक

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) आज अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. मुजन मसूद मलिक (Muzna Masood Malik) के साथ वो आज इस्लामाबाद में निकाह करेंगे, जिसके लिए आज सुबह से ही तैयारियां हो रही हैं. उनकी होने वाली पत्नी मुजनमा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उनमें से एक ऐसी तस्वीर भी है जिसमें उन्होंने मेहंदी से अपना हाथों पर HR150 लिखवाया हुआ है. जिसके बाद ट्रोलर्स ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया. हारिस ने पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) में शानदार प्रदर्शन किया था और टीम को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

इस ऑस्ट्रेलियन ने सुपरमैन की तरह कैच पकड़ दर्शकों को किया हैरान, देखें वीडियो

हारिस रउफ की होने वाली पत्नी की कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडियीा पर शेयर हो रही हैं. जिसमें उन्होंने क्रीम कलर का लहंगा पहना है और गहनों से सजी दिख रही हैं. इस दौरान उनकी एक फोटो सबसे ज्यादा शेयर हो रही है जिसमें उन्होंने अपने हाथ पर HR150 लिखवाया हुआ है. ट्विटर यूजर्स का कहना है कि उन्होंने ये इसलिए लिखवाया क्योंकि 150 की स्पीड से ही उन्होंने गेंद डाली थी जब विराट कोहली ने सीधा छक्का मारा था.

Haris rauf fan girls after knowing haris been in relation with a model for god knows how long #harisrauf pic.twitter.com/McUizlbPch

150 Is written bcause it was the speed by which ball left the ground when virat smashed haris