भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. जिसमें फिलहाल भारतीय टीम 2 - 1 से आगे चल रही है. मगर सीरीज के तीसरे मुकाबले में खराब प्रदर्शन की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया 426 दिन के बाद घर पर कोई टी20 मैच हारी.



जिसमें स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टॉप स्कोरर रहे. मगर उसके बाद भी उनके बल्लेबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं. हार्दिक ने राजकोट में बड़ी धीमी पारी खेली. जिसके चलते टीम को मुकाबला गंवाना पड़ा.

हार्दिक के लिए बड़ी समस्या बनी स्पिन गेंदबाजी

हार्दिक पांड्या ने राजकोट के मैच में 35 गेंद पर 114.28 की स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाए. जिसमें उनके बल्ले से 1 चौका और 2 छक्के देखने को मिले. इस मुकाबले में हार्दिक स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ परेशानी में नजर आए. वही तीसरे टी20 में वो स्पिनर के खिलाफ एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके. जिसकी वजह से उनपर दबाव बढ़ा और आखिर में वो विकेट गंवा बैठे.

Hardik Pandya's spin struggles continued against England in Rajkot.



He has only hit 21 fours and 19 sixes against the slower bowlers in T20I cricket.



Is his lack of spin-bashing skills a cause of worry? #INDvENG pic.twitter.com/Gtih5NeX6x