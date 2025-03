आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयस चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. लीग का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. लेकिन मुंबई की अपने पहले मैच से पहले टेंशन बढ़ गई है. दरअसल, टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या पहला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में एमआई को उनकी जगह नया कप्तान बनाना होगा. आइए जानते हैं कि एमआई किस खिलाड़ी को न्या कप्तान बना सकती है और हार्दिक अपना पहला मैच क्यों नहीं खेलेंगे?

हार्दिक नहीं खेलेंगे अपना पहला मैच

हार्दिक पांड्या आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला मिस करने वाले हैं. दरअसल, आईपीएल 2024 में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या लीग का अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे थे. ऐसे में उनपर स्लो ओवर रेट के चलते 30 लाख रुपये का जर्माना और एक मैच बैन लगा था. अब उनका अगला मुकाबल आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला है, जिसकी वजह से वो पहला मैच नहीं खेलेंगे.

It's the talk of the town! 🤩



We are only 5⃣ days away from the start of #TATAIPL 2025 🥳



Which contest excites you the most? 🤔 pic.twitter.com/rii79EpQwt