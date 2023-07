स्पोर्ट्स

Ind Vs SL: आखिरी ओवर का रोमांच और अक्षर पटेल की फिरकी, क्या हार्दिक पंड्या को नहीं था खुद पर भरोसा

Hardik Pandya On Last Over: पहले टी20 में कप्तान हार्दिक पंड्या ने जब आखिरी ओवर अक्षर पटेल को थमाया तो काफी लोग हैरान थे.