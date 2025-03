भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने रविवार को हए मैच में गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की तुलना 'ब्लैक टैक्सी' से की. अब उनके इस बयान पर लोग भड़क गए हैं.

भारत के मशहूर गेंदबाज हरभजन सिंह का रविवार को आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के मैच के दैरान एक बयान सामने आया है. कमेंट्री के दौरान हरभजन सिंह ने गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की तुलना 'ब्लैक टैक्सी' से की. इस बयान ने नस्लवाद विवाद को जन्म दे दिया है. सोशल मीडिया पर लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं. मामला इतना बढ़ गया है कि लोग उन्हें कमेंट्री पैनल से हटाने की मांग कर रहे हैं.

हरभजन सिंह ने ऐसा क्या कहा

हरभजन ने ऑन एयर चुटकी लेते हुए कहा, "लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज भागता है और यहां पर आर्चर साहब का मीटर भी तेज भागता है." ऑन एयर की गई इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर प्रशंसक भड़क गए और उन्होंने आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की है.

𝗛𝗮𝗿𝗯𝗵𝗮𝗷𝗮𝗻 𝗠𝗨𝗦𝗧 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘇𝗲:

He called Jofra Archer a "black London taxi" during live commentary During IPL.

Shame Shame Shame#HarbhajanSingh #JofraArcher #IPL2025 #RRvsSRH #CSKvsMI pic.twitter.com/zNPlVeBfgN— Pakistan Cricket Team USA FC (@DoctorofCricket) March 23, 2025

Harbhajan Singh has called Jofra Archer a black taxi driver with a high meter value just now in the Hindi commentary. This is vile and disgusting. Please ban him.

RR Vs SRH

यह घटना पहली पारी के 18वें ओवर के दौरान हुई, जब आर्चर SRH के बल्लेबाजों इशान किशन और हेनरिक क्लासेन को गेंदबाजी करा रहे थे. हरभजन की यह विवादित टिप्पणी तब आई जब दक्षिण अफ्रीकी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर आर्चर के खिलाफ लगातार चौके लगाए. इसके बाद लोग भड़ गए और लगातार उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं साथ ही उन्हें कमेंट्री पैनल से हटाने की मांग भी कर रहे हैं. आपको बता दें कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल 2025 में अपने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ मैच में बिना कोई विकेट लिए 76 रन देकर महंगा प्रदर्शन किया.

Obviously in the UK we get the #IPL2025 world feed so didn’t hear Harbhajan Singh and his awful racist comment about Archer first hand.

However plenty did and it’s time that IPL and Star Sports take a stance and take him off air.

— Erika Morris (@ErikaMorris79) March 23, 2025

