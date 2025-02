भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने कुछ दिनों पहले पूर्व कप्तान एमएस धोनी को लेकर एक विवादित बयान दिया था. वहीं सोशल मीडिया पर हरभजन और धोनी की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसके बाद हरभजन सिंह का काफी आलोचनाएं हो रही हैं. भज्जी ने कहा था कि उन्होंने 10 साल से धोनी से बात नहीं की है. लेकिन वीडियो में एक साथ देखने के बाद फैंस ने भज्जी को आड़े हाथों लिया है. आइए जानते हैं कि फैंस ने क्या कहा है.

भज्जी और धोनी की एक वीडियो वायरल

एमएस धोनी और हरभजन सिंग की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसें दोनों के बीच काफी रिश्ते लग रहे हैं. दरअसल, भज्जी और धोनी एक इवेंट में शामिल हुए थे और वहां दोनों कार्यक्रम में बैठने के लिए आते हैं. फिर धोनी भज्जी के बैठने के लिए कुर्सी पीछे करने में मदद करते हैं. वीडियो का देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं.

भज्जी ने धोनी को लेकर की थी विवादित टिप्पणी

न्यूजी 18 पर बात करते हुए भज्जा ने कहा था, एमएस धोनी ने मेरी बात नहीं होती है. जब मैं सीएसके के लिए खेलता था तब मेरी बात होती थी. 10 साल से मेरी उनसे बात नहीं हुई है. हालांकि कोई वजह नहीं बात करने की. शायद उनके पास कोई वजह हो. लेकिन मुझे नहीं पता वजह क्या है. सीएसके के लिए खेलता था, तो सिर्फ ग्राउंड पर मेरी उनसे बात होती थी. न वो मरे कमरे में आते थे और न मैं उनके कमरे में जाता था.

उन्होंने कहा आगे कहा था, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है. हो सकता है कि उनके मन में कुछ हो. लेकिन मुझे तो बता दें. अगर ऐसा कुछ है. मैंने कभी फोन करने की कोशिश नहीं की है. क्योंकि मेरा बड़ा फितूर है. मैं उनको फोन करता हूं, जो मेर फोन उठाए.

फैंस ने भज्जा का किया ट्रोल-देखें रिएक्शन

You know what’s the best part ?



MS Dhoni knows what kind of character Harbhajan is , and he still doesn’t care and treats him the same way.



He doesn’t bother about anyone let anyone bother him.



pic.twitter.com/R0CluTEZk4