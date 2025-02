चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होने वाली है. जिसके मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे. भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगी. जहां से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसमें शोएब अख्तर और हरभजन सिंह की लड़ाई हो रही है. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है.

जिसमें शोएब अख्तर भारत के स्टार स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह को धक्का मार रहे हैं.मगर ये लड़ाई असली नहीं है बल्कि ये एक इवेंट का हिस्सा हैं.

दुबई में आमने-सामने आए दोनों दिग्गज

शोएब अख्तर और हरभजन सिंह के बीच नोंकझोंक काफी पहले से चलती आ रहे हैं. जब दोनों स्टार क्रिकेटर अपने मुल्क के लिए मैच खेलते थे. तब भी हरभजन और शोएब की भिड़त हो जाती थी. इन दोंनो के लड़ाई का नजारा ILT20 के इवेंट में देखने को मिला. जहां कुछ दिनों के बाद भारत और पाकिस्तान की टीम भिड़ने वाली हैं.

Thats our way of getting ready for Champions Trophy. @harbhajan_singh kee kehnday oh? pic.twitter.com/ZufYlOt7Y4